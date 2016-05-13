Минобороны Азербайджана: В апрельских боях убиты 320 армянских военнослужащих, более 500 ранены

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ "Армения обстреливает азербайджанские позиции на государственной границе и линии соприкосновения войск. Начиная с марта этого года, армяне начали интенсивно нарушать режим прекращения огня. При этом они обстреливали также гражданское население. Аналогичная ситуация наблюдалась и в начале апреля. Азербайджанская армия нанесла ответные удары по армянским позициям".

Как сообщает Report, об этом на слушаниях в Милли Меджлисе "Последние события на линии соприкосновения войск: проблемы международного гуманитарного права" заявил руководитель пресс-службы министерства обороны Азербайджана Вагиф Дяргахлы.

По его словам, защищаются возвышенности, освобожденные от армян в этих боях, там созданы все необходимые условия: "В азербайджанской армии царит высокий боевой дух. В этих боях были убиты 320 армянских военнослужащих, более 500 ранены".