МО Азербайджана: Тела наших погибших военнослужащих эвакуированы с поля боя

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Тела наших военнослужащих, погибших при пресечении крупномасштабных провокаций, совершенных вооруженными силами Армении по всей линии фронта в ночь с 24-го на 25-е февраля, были эвакуированы с поля боя с участием международных посредников.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство обороны.

Отметим, что при пресечении крупномасштабных провокаций, совершенных вооруженными силами Армении по всей линии фронта в ночь с 24-го на 25-е февраля, погибли наши военнослужащие Абдуллаев Агшин Исмайыл оглы, Назаров Шахлар Яшар оглы, Гашимлы Турал Абдул оглы, Гадимов Зульфу Рагим оглы и Джафаров Закир Назим оглы.