МО Азербайджана: Армянские вооруженные подразделения 105 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 105 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Воскеван, Довех, Барекамаван Ноемберянского района, обстреляли азербайджанские позиции в селах Гушчу Айрым, Гаймаглы, Кямярли Газахского района, с позиций, расположенных в селах Мосесгех, Чинари Бердского района, - позиции в селах Агдам, Алибейли, Коханаби Товузского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Гюлюстан Горанбойского района, Чилябурт, Ярымджа, Гёйарх, Чайлы, Гызылоба Тертерского района, Джавахирли, Кянгярли, Сарыджалы, Шихлар, Новрузлу, Баш Гарвенд, Гарагашлы, Шураабад, Нямирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли, Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 107 огневых ударов по точкам, позициям и окопам армян.