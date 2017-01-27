МО Азербайджана: Применение современного оружия азербайджанской армией приведет к полному уничтожению армянской армии

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Очередное безответственное и популистическое выступление начальника генштаба ВС Армении Мовсеса Акопяна не удивляет нас.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Как отметили в министерстве, представители преступного военно-политического руководства вражеской стороны выступали с подобными заявлениями и до апрельских боев: "Мы все хорошо помним, что после апрельских операций Сержу Саргсяну, который понял, что нахождение Мовсеса Акопяна в Нагорном Карабахе приведет к его физическому уничтожению, пришлось срочно привести его в Ереван.

Армянская армия, потерпевшая крах после мощного удара, и его руководство подобными провокационными выступлениями пытаются снизить существующее в стране внутренне-политическое, социальное и общественное напряжение.

Однако Мовсес Акопян должен понять, что применение современного оружия азербайджанской армией приведет к полному уничтожению армянской армии".