МО Азербайджана: При несогласованных авиаполетах над территорией Нагорного Карабаха воздушные цели будут незамедлительно уничтожены ВВС Азербайджана

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ "Сбитый вертолет принадлежал Военно-воздушным силам Армении". Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана (МО). В ответ на заявления армянской стороны в связи с уничтожением военного вертолета МИ-24, атаковавшего наши позиции в направлении Агдамского района, Минобороны сообщает, что сбитый во время проведения военных полетов над оккупированными азербайджанскими территориями вертолет принадлежит 15-ой вертолетной базе ВС Армении, дислоцированной на военном аэродроме "Эребуни" недалеко от Еревана.

МО заявляет, что армянская сторона пытается представить военный вертолет Ми-24 и погибший экипаж как принадлежащих непризнанному Нагорному Карабаху: "Хотя все 3 члена экипажа военного вертолета Ми-24 являются офицерами ВВС Армении. Командир экипажа Сергей Саакян родился в Ереване, служил в 15-ой вертолетной базе, в воинской части №32822, семейный. Старший лейтенант Саркис Назарян окончил школу военной авиации, является членом экипажа военного вертолета ВВС Армении. Другой член экипажа Азат Саакян жил в Ереване, служил в ВВС Армении, был военным пилотом. В противовес международным правилам, военный вертолет, задействованный в составе военной авиации в военных учениях на оккупированных Арменией территориях и атаковавший наши позиции в провокационных целях был сбит нашими военными".

Министерство обороны Азербайджанской Республики в очередной раз официально заявило, что согласно международным правилам и решениям Международной организации гражданской авиации все несогласованные авиаполеты, совершаемые над территорией оккупированного Нагорного Карабаха, будут расцениваться как нарушение воздушного пространства Азербайджана и в таких случаях воздушные цели будут незамедлительно уничтожены обладающими самыми современными средствами Военно-воздушными силами (ВВС) Азербайджана.