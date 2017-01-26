МО Азербайджана: Представленные Камавором Хачатряном данные о раненых в армянской армии абсолютно не отражают объективную реальность

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Данные о раненых в армянской армии, представленные начальником военно-медицинского управления Вооруженных сил Армении Камавором Хачатряном, абсолютно не отражают объективную реальность.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

"Только за апрельские бои было ликвидировано свыше 320 армянских военнослужащих, еще 500 человек были ранены. Даже некоторые армянские независимые военные эксперты опосредованно подтвердили, что названные азербайджанской стороной числа, наиболее верные", - сообщили в министерстве.

Также было отмечено, что в настоящее время в различных военных госпиталях Армении и ряда зарубежных стран продолжается лечение около 150 военнослужащих, раненных в апрельских боях: "Добавим, что за январь текущего года потери ВС Армении составили свыше 10 человек".