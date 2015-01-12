​МО Азербайджана: Минобороны Армении ведет виртуальный бой с какими-то диверсантами

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ "Министерство обороны Армении продолжает распространять абсурдную и не поддающуюся никакому здравому смыслу дезинформацию по поводу якобы имевших место событий 11 января вдоль границы Армении и 12 января вдоль линии фронта. Подобные информации, вызывающие только горький смех и удивление, приобрели традиционный характер. Армения пытается искать причину своих неудач где угодно, только не в себе". Как сообщает Report, об этом говорится в распространенной информации министерства обороны Азербайджана.

"Наряду с тем, что вражеская сторона обманывает свой народ, она старается ввести в заблуждение с помощью дезинформации и международное сообщество. Министерство обороны Армении ведет виртуальный бой с какими-то диверсантами, якобы соблюдая международное гуманитарное право создает условия для выведения с "нейтральной зоны" "тел" погибших военнослужащих. Они пытаются обвинить азербайджанскую сторону даже в смерти пожилого пастуха, которого сами же силой приволокли в окопы".

Министерство обороны Азербайджана еще раз официально заявляет, что части наших Вооруженных сил полностью контролируют оперативную ситуацию и не понесли никаких потерь на передовой за прошедшие сутки.