​МО Азербайджана: Любая вражеская провокация на линии фронта будет категорически пресекаться

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Распространенная армянскими СМИ информация о диверсии Вооруженных сил Азербайджана в ночь на 8 июля на линии фронта в направлении Агдама не соответствует действительности и является дезинформацией.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В министерстве заявили, что руководство Армении распространяет подобную дезинформацию с целью отвлечь внимание общественности страны от нестабильной политической ситуации и в очередной раз добиться эскалации напряженности на линии фронта: "Как мы и заявляли ранее, азербайджанская сторона соблюдает режим прекращения огня и проводит исключительно мероприятия по пресечению вражеской диверсии".

Минобороны в очередной раз заявляет, что Вооруженные силы Азербайджана полностью контролируют оперативную обстановку на линии фронта и любая вражеская провокация на линии фронта будет категорически пресекаться. Вся ответственность за возможные события ложится на военно-политическое руководство Армении.