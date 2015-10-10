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    МО Азербайджана: Ликвидированы 6 армянских военнослужащих

    Армяне в последних боях потерпели большие потери, есть много раненых

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Министерство обороны Азербайджана распространило информацию о последних боях на фронте.

    Как сообщает Report со ссылкой официальный сайт министерства, 9 октября вечером на линии соприкосновения войск в ходе столкновений с врагом в результате ударов азербайджанских вооруженных сил были убиты до 6 армянских военнослужащих, есть много раненых.

    Ранен один военнослужащий азербайджанской армии. 

    Азербайджанские вооруженные силы полностью контролируют оперативную ситуацию по всему фронту. 

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