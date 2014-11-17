МО Азербайджана: Если враг вновь попытается осуществить военную операцию, наш ответный удар будет разрушительным

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ "Военно-политический режим Республики Армения продолжает угрожающие и безответственные высказывания против Азербайджана. Обман своего народа, который приводит к агрессивной политике в отношении Азербайджана, является результатом неправильной оценки существующей на данный момент реальной ситуации в регионе".

Как сообщает Report, об этом говорится в информации, распространенной министерством обороны Азербайджана.

Минобороны официально сообщило, что вражеская сторона должна понять необходимость незамедлительного и безоговорочного вывода войск с оккупированных территорий, и стараться удержать армянскую молодежь от участия в несправедливой войне, чтобы не допустить их гибели.

“Вооруженные силы Азербайджанской Республики способны и готовы отразить любую провокацию врага".

"Если враг вновь попытается осуществить военную операцию, ответный удар Вооруженных сил Азербайджанской Республики будет в высшей степени ощутимым, разрушительным, приведет в массовым разрушениям и потерям, длительное время не сотрется из их памяти", - отмечается в сообщении министерства обороны.