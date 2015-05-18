​МО Азербайджана: Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 72 раза за сутки

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения в различных направлениях фронта 72 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Вазашен Иджеванского района обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах Газахского района, с позиций, расположенных в селах Айгепар и Мосесгех Бердского района, позиции, расположенные в селах Алибейли и Агдам Товузского района.

Армянские вооруженные подразделения подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Тапгарагоюнлу Горанбойского района, Ярымджа, Гёйарх, Чилябурт Тертерского района, Шураабад, Шыхлар, Юсифджанлы, Кянгярли, Гарагашлы, Баш Гярвянд Агдамского района, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.