​МО Азербайджана: Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 103 раза за сутки

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 103 раза за сутки. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

По информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района, Воскеван Ноемберянского района? обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Гызылагаджлы и Гушчу Айрым Газахского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Тапгарагоюнлу Горанбойского района, Ярымджа, Гызылоба, Чилябурт Тертерского района, Шыхлар, Джавахирли, Кянгярли, Сарыджалы, Новрузлу, Шураабад, Гарагашлы, Мярзили, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедлы Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Вооруженные силы Азербайджана с учетом оперативной обстановки нанесли 105 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам врага.