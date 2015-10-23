МО Азербайджана: Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 93 раза

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 93 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации министерства, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Беркабер Иджеванского района, Армении обстреляли азербайджанские позиции в селе Гызылгаджили Газахского района, с позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района, - позиции, расположенные в селе Коханаби Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Тапгарагоюнлу,Гюлюстан Горанбойского района, Чилябюрт Тертерского района, Кянгярли, Сарыджалы, Шураабад, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Ашагы Вейсалли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгёльского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 97 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам армян.