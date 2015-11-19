​МО Азербайджана: Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 91 раз за сутки

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 91 раз за сутки. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Так, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Воскеван Ноемберянского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Гушчу Айрым Газахского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Тапгарагоюнлу, Гюлюстан Горанбойского района, Ярымджа, Гёйарх, Чайлы Тертерского района, Джавахирли, Кянгярли, Сарыджаллы, Шыхлар, Новрузлу, Баш Гярвянд, Гарагашлы, Шураабад, Мярзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган Физулинского района,Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вооруженные силы Азербайджана с учетом оперативной обстановки нанесли 102 удара по огневым точкам, позициям и окопам врага.