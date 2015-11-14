МО Азербайджана: Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 85 раз за сутки

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 85 раз за сутки.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Так, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Воскеван Ноемберянского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селах Гушчу Айрым, Кемерли Газахского района, с позиций, расположенных в селах Айгепар, Мосесгех Бердского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах и селе Агдам Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Гюлюстан, Тапгарагоюнлу Горанбойского района, Чилябурт, Ярымджа, Гёйарх, Чайлы, Гызылоба Тертерского района, Джавахирли, Кянгярли, Сарыджаллы, Шихлар, Новрузлу, Баш Гярвянд Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вооруженные силы Азербайджана с учетом оперативной обстановки нанесли 95 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам врага.