​МО Азербайджана: Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 79 раз за сутки

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения в различных направлениях фронта 79 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района Армении, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Гёйарх, Чилябурт Тертерского района, Шураабад, Ширванлы, Гарагашлы, Сарыджаллы, Джавахирли, Шыхлар, Мярзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Горган, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района,Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.