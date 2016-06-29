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    МО Азербайджана: Армянские вооруженные подразделения 9 раз нарушили режим прекращения огня

    Позиции ВС Азербайджана были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных на безымянных высотах Горанбойского района

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 9 раз нарушили режим прекращения огня.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Согласно информации, позиции Вооруженных сил Азербайджана были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Горадиз, Ашагы Сеидахмедли, Гараханбейли Физулинского района, а также на безымянных высотах Горанбойского района.

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