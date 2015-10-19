МО Азербайджана: Армянские вооруженные подразделения 86 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 86 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Тапгарагоюнлу, Талыш, Гюлбстан Горанбойского района, Чилябюрт, Гызылоба Тертерского района, Кянгярли, Сарыджалы, Шураабад, Мярзили, Новрузлу, Джавахирли, Гарагашлы, Шихлар, Юсифджанлы Агдамского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Абдуррахманлы, Ашагы Сеидахмедли, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 86 огневых ударов по огневым точкам, позициям и окопам армян.