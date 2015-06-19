​МО Азербайджана: Армянские вооруженные подразделения 80 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования на различных направлениях фронта 80 раз нарушили режим прекращения огня.

Report сообщает что, информацию об этом распространила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции наших войск на безымянных высотах в Газахском районе с территории села Вазашен Иджеванского района, в селах Алибейли, Агдам и Коханеби Товузского района с территории сел Айгепар, Мосесгех и Чинари Бердского района.

Армянские вооруженные силы подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана недалеко от сёл Талыш Горанбойского района, Чилябюрт и Гейарх Тертерского района, Шураабад, Шихлар, Кенгерли, Юсифджанлы, Гарагашлы, Баш Гервенд Агдамского района, Гараханбейли, Горадиз, Ашаги Сейидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.