МО Азербайджана: Армянские вооруженные подразделения 56 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Формирования вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 56 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, с позиций, расположенных в селах Паравакар Иджеванского района, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии, расположенные в селе Кохнегышлаг Акстафинского района, на безымянных высотах и в селе Кемерли Газахского района, с позиций, расположенных в селе Довех Ноемберянского района, на безымянных высотах и в селе Чинари Бердского района Армении, позиции, расположенные в селах Коханаби и Агбулаг Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Ширванлы, Чыраглы, Джавахирли, Юсифджанлы Агдамского района, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Горанбойского, Физулинского и Ходжавендского районов.