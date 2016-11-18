МО Азербайджана: Армянские вооруженные подразделения 38 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Формирования вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 38 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, с позиций, расположенных в селе Барекамаван Ноемберянского района, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии, расположенные в селе Гаймаглы Газахского района, с позиций, расположенных в селах Айгепар, Чинари Бердского района Армении, позиции, расположенные в селах Алибейли, Агбулаг Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Ширванлы, Юсифджанлы, Сарыджалы, Джавахирли, Баш Гарвенд Агдамского района, Мехдили Джабраильского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Горанбойского, Тертерского и Физулинского районов.