 Наверх
    Закрыть фоторежим

    МО Азербайджана: Армянские вооруженные подразделения 29 раз нарушили режим прекращения огня

    Позиции ВС Азербайджана были обстреляны с позиций, расположенных на безымянных высотах Физулинского и Джабраильского районов

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Формирования вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 29 раз.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Согласно информации, позиции Вооруженных сил Азербайджана были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх Тертерского района, Шураабад, Юсифджанлы, Сарыджалы Агдамского района, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Горанбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi