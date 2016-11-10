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    МО Азербайджана: Армянские вооруженные подразделения 18 раз нарушили режим прекращения огня

    Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии, расположенные в селе Агбулаг Товузского района

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Формирования вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 18 раз.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Согласно информации, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии, расположенные на безымянных высотах на территории Газахского района, с позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района Армении, - позиции, расположенные в селе Агбулаг Товузского района.

    Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Шихлар, Юсифджанлы Агдамского района, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Физулинского районов.

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