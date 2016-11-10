МО Азербайджана: Армянские вооруженные подразделения 18 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Формирования вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 18 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии, расположенные на безымянных высотах на территории Газахского района, с позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района Армении, - позиции, расположенные в селе Агбулаг Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Шихлар, Юсифджанлы Агдамского района, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Физулинского районов.