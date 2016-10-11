Минобороны Азербайджана: Армянские вооруженные подразделения 17 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 17 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Довех Ноемберянского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селе Кямярли Газахского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Помимо этого, позиции ВС Азербайджана были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх Тертерского района, Баш Гарвенд Агдамского района, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Куропаткино Ходжавендского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Гёйгёльского, Горанбойского и Физулинского районов.