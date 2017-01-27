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    МО Азербайджана: Армянские вооруженные подразделения 15 раз нарушили режим прекращения огня

    Позиции ВС Азербайджана были обстреляны с позиций на безымянных высотах на территории Горанбойского и Тертерского районов

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Вооруженные формирования Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 15 раз.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Согласно информации, с позиций, расположенных в селах Воскеван Ноемберянского района и  Беркабер Иджеванского района, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гушчу Айрым, Гызылгаджылы Газахского района, с позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района, - позиции, расположенные в селе Агбулаг Товузского района.

    Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Юсифджанлы Агдамского района, Мехдили Джабраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Горанбойского, Тертерского и Физулинского районов.

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