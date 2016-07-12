МО Азербайджана: Армянские вооруженные подразделения 14 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Барекамаван и Воскепар Ноемберяньского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селах Гаймаглы, Ашагы Аскипара и Гушчу Айрым Газахского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Чилябурт Тертерского района, Юсифджанлы Агдамского района, Горадиз и Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, а также на безымянных высотах Ходжавендского района.