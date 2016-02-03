МО Азербайджана: Армянские вооруженные подразделения 121 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 121 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Беркабер, Паравакар Иджеванского района, селах Воскепар, Барекамаван и на безымянных высотах Ноемберяньского района, обстреляли азербайджанские позиции на безымянных высотах и в селах Гызылгаджилы, Мазам Газахского района, с позиций, расположенных в селе Айгепар Бердского района, - позиции, расположенные в селах Агдам, Алибейли Товузского района, с позиций, расположенных на безымянных высотах Красносельского района, - позиции, расположенные на безымянных высотах Гедабекского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Гюлюстан Горанбойского района, Чилябюрт, Ярымджа, Гёйарх Тертерского района, Шихлар, Новрузлу, Джавахирли, Сарыджалы, Кянгярли, Шураабад, Юсифджанлы, Гарагашлы, Мярзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские вооруженные силы нанесли 122 огневых удара по огневым точкам, позициям и окопам армян.