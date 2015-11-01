МО Азербайджана: Армянские вооруженные подразделения 102 раза нарушили режим прекращения огня

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 102 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского и селе Воскеван Ноемберянского района Армении, обстреляли азербайджанские позиции в селах Гызылгаджилы и Гушчу Айрым Газахского района.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Гюлюстан Горанбойского района, Ярымджа, Чилябюрт Тертерского района, Шихлар, Джавахирли, Кянгярли, Сарыджалы, Новрузлу, Шураабад, Гарагашлы, Мярзили, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Гёйгёльского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Учитывая оперативную обстановку, азербайджанские Вооруженные силы нанесли 103 огневых удара по огневым точкам, позициям и окопам армян.



