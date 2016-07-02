​МО Азербайджана: Армянские вооруженные подразделения 10 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 10 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Барекамаван Ноемберянского района, на безымянных высотах и селе Беркабер Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах и в селах Гаймаглы, Гушчу Айрым Газахского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Чилябурт Тертерского района, Горадиз Физулинского района, а также с безымянных высот Горанбойского района.