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    ​МО Азербайджана: Армянские вооруженные подразделения 10 раз нарушили режим прекращения огня

    Позиции ВС Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с безымянных высот Горанбойского района

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 10 раз.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Согласно информации, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Барекамаван Ноемберянского района, на безымянных высотах и селе Беркабер Иджеванского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на безымянных высотах и в селах Гаймаглы, Гушчу Айрым Газахского района.

    Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Чилябурт Тертерского района, Горадиз Физулинского района, а также с безымянных высот Горанбойского района.

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