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    МО Азербайджана: Армяне нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 11 раз за сутки

    Формирования Вооруженных сил Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Формирования Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 11 раз.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    С позиций, расположенных в селе Шаваршаван Ноемберянского района, в селах Беркабер, Вазашен Иджеванского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии, дислоцированные в селах Фарахли, Ашагы Аскипара и на безымянных высотах Газахского района.

    Позиции наших Вооруженных сил были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, Чилябюрт Тертерского района, а также позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского района.

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