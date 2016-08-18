МО Азербайджана: Армяне нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 11 раз за сутки

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Формирования Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 11 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Шаваршаван Ноемберянского района, в селах Беркабер, Вазашен Иджеванского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии, дислоцированные в селах Фарахли, Ашагы Аскипара и на безымянных высотах Газахского района.

Позиции наших Вооруженных сил были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, Чилябюрт Тертерского района, а также позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского района.