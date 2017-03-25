МО Азербайджана: Армяне нарушили режим прекращения огня 117 раз за сутки

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 117 раз.

Об этом передает Report со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селе Шаваршаван и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селах Чинари, Мосесгех и на безымянных высотах Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гызылхаджылы, Бала Джафарли, Ферехли и Кемерли Газахского района, Коханеби, Алибейли и Мунджуглу Товузского района и на безымянных высотах Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Ярымджа Тертерского района, Гарагашлы, Юсифджанлы, Баш Гервенд, Джевахирли, Мерзили, Шураабад и Сарыджалы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Ашагы Вейселли, Гараханбейли и Горадиз Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.