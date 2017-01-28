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    МО Азербайджана: Армяне 8 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы

    Позиции ВС Азербайджана были обстреляны с позиций на безымянных высотах на территории Физулинского и Джабраильского районов

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Вооруженные формирования Армении, используя крупнокалиберные пулеметы в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 8 раз.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. 

    Согласно информации, с позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гызылгаджылы Газахского района, с позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района Армении, - позиции, расположенные в селе Агбулаг Товузского района.

    Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций дислоцированных на безымянных высотах на территории Горанбойского, Тертерского, Физулинского и Джабраильского районов.

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