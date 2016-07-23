​Минобороны Азербайджана: Армянский военнослужащий был ранен в результате царящего в армянской армии произвола

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Информация армянских СМИ о том, что армянский военнослужащий Мгер Чилоян был ранен в результате нарушения режима прекращения огня подразделениями ВС Азербайджана в ночь на 23 июля, не соответствует истине.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

"Еще раз заявляем, что Вооруженные силы Азербайджана, соблюдая режим прекращения огня, полностью контролируют оперативную обстановку на линии фронта. Нет никаких сомнений, что М.Чилоян был ранен по причине произвола, царящего в армянской армии, и из-за неуставных отношений", - отметили в министерстве.