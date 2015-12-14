​МО: Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 99 раз за сутки

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 99 раз за сутки. Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные подразделения также подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш Горанбойского района, Чилябурт, Ярымджа Тертерского района, Джавахирли, Кянгярли, Сарыджаллы, Новрузлу, Шураабад, Шыхлар, Юсифджанлы, Мярзили, Гарагашлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района,Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вооруженные силы Азербайджана с учетом оперативной обстановки нанесли 101 огневой удар по точкам, позициям и окопам врага.