Минобороны Азербайджана: Армянские вооруженные подразделения начали использовать запрещенное международными конвенциями оружие

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Армении в очередной раз грубо нарушили достигнутое сторонами соглашение о прекращении боевых действий на линии фронта.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

"Армянские вооруженные подразделения обстреляли наши позиции и населенные пункты вдоль линии фронта с использованием оружия, запрещенного международными конвенциями.

Заявляем, что вражеская сторона путем провокаций на линии фронта пытается спровоцировать Азербайджан на активные военные операции. Ответственность за все происходящее на линии соприкосновения войск полностью лежит на преступном военно-политическом руководстве Армении", - заявили министерстве.