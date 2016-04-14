МО: Армянская сторона вновь обостряет ситуацию на фронте, погиб один азербайджанский военнослужащий

Ответ врагу будет сокрушительным

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Несмотря на достигнутое соглашение о прекращении военных операций, подразделения Вооруженных сил Армении продолжают обострять ситуацию вдоль всей линии фронта.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, 14 апреля при предотвращении очередной провокации на линии соприкосновения войск погиб военнослужащий сверхсрочной службы Вооруженных сил Азербайджана, младший сержант Ахмедов Рустам Орудж оглу.

Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким шехида.

"Заявляем, что ответственность за кровавую провокацию на линии соприкосновения войск полностью лежит на преступном военно-политическом руководстве Армении и ответный удар по врагу будет сокрушительным", - говорится в сообщении министерства.