МО: Армяне с использованием крупнокалиберных пулеметов и минометов нарушили режим прекращения огня 132 раза за сутки

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Подразделения Вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, 82- и 120-мм минометы (всего 17 снарядов) в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 132 раза. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Довех, Воскеван и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селе Вазашен Иджеванского района, в селах Айгепар, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы, Гушчу Айрым и на безымянных высотах Газахского района, в селах Мунджуглу, Агбулаг, Алибейли Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли, Горадиз и Ашагы Вейселли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

В соответствии с оперативной обстановкой подразделениями Вооруженных Сил Азербайджана были приняты адекватные ответные меры.