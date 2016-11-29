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    МО: Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии из гранатометов

    Армянские вооруженные подразделения 24 раз нарушили режим прекращения огня

    Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Формирования вооруженных сил Армении, используя гранатометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 24 раз.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана

    Согласно информации, с позиций, расположенных в селах Чинари и Мосесгех Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии, расположенные в селах Агбулаг и Алибейли Товузского района.
    Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Новрузлу Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

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