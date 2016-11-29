МО: Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии из гранатометов

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Формирования вооруженных сил Армении, используя гранатометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 24 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана

Согласно информации, с позиций, расположенных в селах Чинари и Мосесгех Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии, расположенные в селах Агбулаг и Алибейли Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Новрузлу Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.