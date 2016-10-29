МО: Армяне нарушили режим прекращения огня в целом 31 раз за сутки

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Формирования Вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 31 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Вазашен Иджеванского района и на безымянных высотах на территории Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии, дислоцированные в селе Бала Джафарли Газахского района, на безымянных высотах и в селе Коханеби Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт, Геярх Тертерского района, Сарыджалы Агдамского района, Горган, Гараханбейли Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Физулинского районов.