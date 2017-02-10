МО: Армяне, используя минометы, нарушили режим прекращения огня 36 раз за сутки

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Вооруженные формирования Армении, используя 60-мм минометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 36 раз. Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах и в селе Паравакар Иджеванского района, в селах Айгепар, Чинари, Мосесгех Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Алибейли, Агбулаг и Агдам Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Юсифджанлы, Немирли, Мерзили, Сарыджалы, Шураабад Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Ашагы Вейселли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.