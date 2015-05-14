​МО: Армяне 91 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования на различных направлениях фронта 91 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана в селе Алибейли Товузского района с территории села Айгепар Бердского района, позиции на безымянных высотах в Гедабекском районе с позиций на безымянных высотах в Красносельском районе.

Армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана недалеко от сёл Гёйарх Тертерского района, Сарыджалы, Шураабад, Джавахирли, Шихлар, Ширванлы, Гарагашлы, Марзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Горган, Гараханбейли, Ашаги Сейидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского Джабраильского районов.

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.