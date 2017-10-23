МО: Армения преследует цель скрыть свои провокации и отвлечь мнение мировой общественности от совершенных ею преступлений

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ "Находящимся во власти страха и настороженности армянам везде мерещится современное азербайджанское оружие, в том числе управляемые противотанковые ракетные комплексы "Спайк".

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

"Распространяя очередную полную клеветы информацию о ситуации на линии фронта спустя короткое время после встречи президентов Азербайджана и Армении в Женеве, убившая азербайджанского солдата армянская сторона преследует цель скрыть свои провокации и отвлечь мнение мировой общественности от совершенных ею преступлений.

В апрельских событиях азербайджанский солдат показал врагу место, которого он достоин. И сейчас он готов еще раз продемонстрировать свою силу, применив оружие и боевую технику из своего арсенала", - сообщили в министерстве.