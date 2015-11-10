МККК получил официальное уведомление о факте перехода гражданки Армении границы с Азербайджаном

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Международный комитет Красного креста (МККК) получил официальное уведомление сторон о факте перехода гражданки Армении международной границы с Азербайджаном. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила руководитель программ по коммуникации делегации МККК в Ереване Зара Аматуни.

Как отметила Зара Аматуни, представители бакинской делегации МККК в соответствии с мандатом будут вести диалог с властями Азербайджана для незамедлительного ее посещения.

По информации Минобороны Азербайджана, нарушившая азербайджано-армянскую государственную границу в направлении Газахского района жительница села Шаваршаван Ноемберянского района Армении Лусине Гукасовна Абовян 1942 г.р. задержана Вооруженными силами Азербайджана на передней линии фронта.