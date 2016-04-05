МКГ: Москва ищет возможности для усиления своей позиции в регионе Южного Кавказа

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Ключевыми интересами России в регионе Южного Кавказа являются тесная связь с Азербайджаном и доказательство собственной незаменимости в роли посредника и гаранта безопасности.

Как сообщает Report, об этом пишет эксперт "Международной кризисной группы" (МКГ) Магдалена Гроно.

"Нагорно-карабахский конфликт уже давно рассматривается, как очаг напряженности в сердце Южного Кавказа, с серьезным последствиями для широкого региона, включая Россию, Турцию и Иран", - пишет М. Гроно.

Автор подчеркивает, что "международное сообщество в значительной степени не готово к тяжелой борьбе, разгоревшейся в Нагорном Карабахе" на прошлой неделе.

По ее словам, нынешний рост напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта - "самая серьезная эскалация с момента прекращения огня в 1994 году в конфликте".

М.Гроно также указывает, что за последнее десятилетие зафиксирован резкий рост гонки вооружения между Арменией и Азербайджаном.

"Армения сама находится под серьезным экономическим напряжением, особенно если учитывать экономический спад в России, являющейся ключевым торговым партнером, а также падение объема денежных переводов. Однако, для Еревана статус-кво на территориях был выгоден. Любые дипломатические попытки изменить ситуацию, например, возвращение некоторых районов, находящихся под контролем Армении, Азербайджану, должны сопровождаться значительными гарантиями безопасности и помочь в определении политического статуса Нагорного Карабаха в будущем", - говорится в статье.

Говоря о роли России в регионе, М.Гроно подчеркивает, что Москва ищет варианты, которые опираются на основные принципы урегулирования, определенные Минской группой ОБСЕ, но, скорее всего, "она просто ищет возможности для усиления своей позиции в регионе".

По ее словам, европейские дипломаты, вовлеченные в минский процесс, выражали свою тревогу по поводу эскалации в Нагорном Карабахе с прошлого года. "Так, Федерика Могерини - верховный представитель ЕС и вице-президент Европейской коммиссии - подняла этот вопрос в Баку и Ереване в ходе своего последнего визита в регион. Но без формальной роли в Минской группы и с ограниченностью в движениях в своих связях с Азербайджаном и Арменией, влияние ЕС недостаточно", - отмечает автор.

"Но Москва более тесно вовлечена в регион, чем другие внешние игры, и, кажется, преследует свои стратегические интересы. Ключевые среди них - это тесная связь с Азербайджаном и доказательство собственной незаменимости в роли посредника и гаранта безопасности. Москва, скорее всего, будет использовать свои рычаги для укрепления своей позиции в регионе", - подчеркивает М.Гроно.