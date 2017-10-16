Минует 20 лет с захоронения подорвавших себя азербайджанских разведчиков

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Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Сегодня на II Аллее почетного захоронения состоялась церемония почтения памяти 7 азербайджанских разведчиков специального назначения.

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие бывший руководителем разведывательной группы полковник Хатаи Бахышов, участник разведгруппы Агиль Ахмедов, генерал-майор Маис Бархударов, ветеран Рей Керимоглу, ветераны апрельских боев и близкие шехидов.

Они возложили цветы к могиле шехидов.

Х. Бахышов сообщил, что 7 апреля 1997 года группа из 8 азербайджанских разведчиков участвовала в боях в направлении Физули. Несмотря на окружение, в которое они попали, члены группы не сдавались три дня: "10 апреля наши разведчики уничтожили большое количество живой силы врага. Когда пули закончились, чтобы не попасть в руки к врагу, они подорвались на гранате. 7 членов группы из 8 человек стали шехидами. Из них только Агиль Ахмедов был взят в плен тяжело раненым и без сознания. В результате усилий общенационального лидера Гейдара Алиева спустя 6 месяцев мы смогли обменять тела наших шехидов и предали их земле 16 октября".

Оставшийся в живых член разведгруппы А. Ахмедов напомнил, что в апреле 1997 года 7 разведчиков стали шехидами при выполнении задания разведывательного управления министерства обороны: "Я был тяжело ранен в том бою и взят в плен армянами в бессознательном состоянии. Я оставался в армянском плене год и 11 месяцев. После обращения семьи и близких к общенациональному лидеру Гейдару Алиеву я был обменен на государственном уровне и вернулся на родину. Сейчас я инвалид карабахской войны первой группы. Аллах рэхмет элесин моим боевым товарищам".

После выступили близкие и дети шехидов, поделились воспоминаниями о них.

Отметим, что в разведгруппу входили Эльхан Агаев, Вугар Ярахмедов, Анар Рзаев, Динар Мустафаев, Агшин Гасанов, Низами Алекперов, Фариз Джавадов и Агиль Ахмедов.

Все 7 погибших разведчиков награждены орденом "Азербайджанское знамя".