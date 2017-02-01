Сопредседатель: Минская группа ОБСЕ готова организовать встречу глав МИД Азербайджана и Армении

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Сопредседатели Минской группы ОБСЕ готовы организовать совместную встречу глав МИД Азербайджана и Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта на полях конференции по безопасности в Мюнхене в середине февраля. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России Игорь Попов.

"Сопредседатели Минской группы ОБСЕ договорились провести в середине февраля раздельные консультации с мининдел Азербайджана и Армении на полях Мюнхенской конференции по безопасности, - отметил он. - Если министры проявят заинтересованность, то мы организуем их совместную встречу".

Отметим, ежегодная 53-я Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 17-19 февраля.