Минобороны Азербайджана прокомментировало сообщение о сбитом БПЛА

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Министерство обороны Азербайджана выразило отношение к распространенному армянскими СМИ сообщению о том, что якобы над Ханкенди был сбит принадлежащий Азербайджану беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Как заявили в ответ на запрос Report в пресс-службе министерства, враг настолько напуган, что везде чувствует опасность: "Напуганные армяне всюду видят азербайджанских спецназовцев, наши военные самолеты, а теперь их устрашают воображаемые полеты беспилотных летательных аппаратов.

Не исключается, что при посещении Ханкенди какой-либо международной делегацией, армянская сторона прибегает к этой афере, и, принимая жалкий вид и демонстрируя "сбитый" и уже непригодный для пользования БПЛА, просит помощи заявляя, что, якобы, он принадлежит Азербайджану.

Распространяя подобные ложные и необоснованные сообщения, армянская сторона пытается ввести в заблуждение представителей международных организаций и мировое сообщество и преследует цель создать почву для диверсий".