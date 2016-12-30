Минобороны: ВС Азербайджана не понесли никаких потерь и полностью контролируют оперативную обстановку

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Для оправдания своих потерь, понесенных во время неудачной попытки диверсионного проникновения 29 декабря сего года, армянская сторона сегодня вновь распространила несоответствующую действительности и рассчитанную на внутреннюю аудиторию информацию о якобы очередной провокации на государственной границе и потерях с азербайджанской стороны.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Как сообщили в министерстве, если у армянской стороны есть "неопровержимые доказательства", пусть они их представят: "Официально заявляем, что подразделения Вооруженных сил Азербайджана не понесли никаких потерь, продолжают вести службу и полностью контролируют оперативную обстановку".