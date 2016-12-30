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    Минобороны: ВС Азербайджана не понесли никаких потерь и полностью контролируют оперативную обстановку

    Министерство: С целью эскалации обстановки на линии противостояния войск армянская сторона продолжает распространять дезинформацию

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Для оправдания своих потерь, понесенных во время неудачной попытки диверсионного проникновения 29 декабря сего года, армянская сторона сегодня вновь распространила несоответствующую действительности и рассчитанную на внутреннюю аудиторию информацию о якобы очередной провокации на государственной границе и потерях с азербайджанской стороны.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Как сообщили в министерстве, если у армянской стороны есть "неопровержимые доказательства", пусть они их представят: "Официально заявляем, что подразделения Вооруженных сил Азербайджана не понесли никаких потерь, продолжают вести службу и полностью контролируют оперативную обстановку".

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