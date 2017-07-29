Минобороны: Вражеская сторона, чтобы скрыть свои неудачи, прибегла к очередной хитрости

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ С целью отвлечь внимание армянской общественности от продолжающихся увеличиваться в последнее время в армии Армении инцидентов криминального характера, сопровождающихся тяжелыми телесными повреждениями и летальными исходами, противник осуществляет спланированные провокации.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Одним из таких провокационных действий является периодическое распространение ложной и не соответствующей действительности информации о различных случаях, якобы имевших место в Азербайджанской армии, посредством фальшивых профилей, созданных в социальных сетях под азербайджанским именем.

Вследствие проведенных соответствующих работ стало известно, что профиль facebook, действующий под названием "Tofiq İbrahimov", распространяющий ложную, клеветническую и провокационную информацию об Азербайджанской армии, был создан и управляется спецслужбами Армении. Все случаи, описанные в данном профиле, являются вымышленными, а лица с указанными именами и фамилиями не имеют никакого отношения к Вооруженным силам Азербайджана.

Министерство обороны заявляет, что негативная информация об Азербайджанской армии, распространяемая противником в целенаправленно созданных в социальных сетях профилях, имеет провокационный характер и не исключается распространение подобной, не отражающей реальностей информации в будущем.

Еще раз призываем представителей средств массовой информации, пользователей социальных сетей и общественность быть предельно внимательными, не поддаваться на провокации противника, а также активно противодействовать подобным провокациям Армении в глобальном интернет и медиа пространстве.